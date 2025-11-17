Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità: Sfide e Opportunità

Paolo Marchi, fondatore e curatore di Identità Golose, ha guidato la giuria critica del Premio Francesco Procopio Cutò durante la diciassettesima edizione di Sherbeth, il festival internazionale del gelato artigianale tenutosi a Palermo. Marchi ha condiviso le sue opinioni sulla recente concessione da parte dell’Unesco del riconoscimento alla cucina italiana come Patrimonio dell’Umanità.

Secondo Marchi, sebbene sia un passo importante, è giunto troppo tardi, considerando che altri paesi come Messico e Giappone hanno già ricevuto simili riconoscimenti. Ha sottolineato l’importanza di difendere le cucine regionali italiane, evidenziando che il riconoscimento dell’Unesco può offrire un’opportunità per valorizzarle, a patto che venga gestito correttamente.

Marchi ha proposto l’idea di includere la tavola italiana nel patrimonio dell’umanità, sottolineando che attorno a essa si sviluppano convivialità e cultura. Ha richiamato alla memoria come i conflitti siano stati influenzati dalle tradizioni culinarie.

Durante il festival Sherbeth, Marchi ha apprezzato il gelato, specificando che la varietà e la qualità delle creazioni presentate quest’anno sono state senza precedenti. Tra i premiati, il gelato allo zafferano e acqua di rose di Loris Montanaro è stato particolarmente lodato per la sua innovazione e delicatezza.

Parlando del gelato gastronomico, Marchi ha evidenziato che, se preparato con equilibrio, può dare risultati sorprendenti. Tuttavia, ha segnalato la mancanza di normative che definiscano ufficialmente il gelato artigianale, un aspetto che necessita di attenzione.

Infine, ha commentato l’evoluzione della ristorazione, notando come le tendenze attuali riflettano un cambiamento positivo, pur senza mai trascurare la qualità dei piatti. Ha anticipato che, in futuro, ci sarà una continua transizione nei modelli di dining, riflettendo le esigenze dei consumatori moderni.