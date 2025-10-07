Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità: La Battaglia di Bottura

Massimo Bottura, quando parla di cucina italiana, affronta una questione più profonda delle sole ricette e delle stelle Michelin. Si tratta di una lotta culturale per preservare l’identità contro l’omologazione. Il 10 dicembre 2025, a Nuova Delhi, si svolgerà un’assemblea dell’Unesco che deciderà se riconoscere la Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Questo è cruciale per combattere l’Italian sounding, proteggere le tradizioni autentiche e sostenere il settore agroalimentare contro le imitazioni, che influiscono negativamente sul Made in Italy.

Bottura ha espresso il suo impegno nel difendere la cucina italiana, sottolineando l’importanza della preparazione di una grande festa pre-votazione a Parigi per coinvolgere gli ambasciatori, con l’obiettivo di presentare la vera essenza della cucina italiana. Questo amore per la tradizione si riflette anche nel recente evento “Identità di Fuoco”, tenutosi a Casa Maria Luigia, dedicato alle cotture a legna e ai sapori affumicati, con la partecipazione di chef stellati da tutto il mondo.

Nell’intervista, Bottura ha parlato della sua città, Modena, e del valore della convivialità in cucina. Ha citato Lidia Cristoni, storica cuoca dell’Osteria Francescana, che ha insegnato che la cucina è un affare di famiglia, capace di unire le persone. Questo concetto è fondamentale nell’insegnamento ai giovani chef, che sono incoraggiati a raccontare la loro storia attraverso i piatti.

Nel dossier per il 140° anniversario del Resto del Carlino, Bottura aveva proposto una “lasagna ‘editoriale’”, simboleggiando il legame tra cucina e comunità, successivamente adattata in una versione dolce. Il riconoscimento della tradizione culinaria italiana, previsto per dicembre a Nuova Delhi, rappresenterebbe un’importante vittoria nella protezione del patrimonio agroalimentare e nel contrasto alle contraffazioni a livello globale.