Cucina italiana: la regina delle torte

A Casteggio, la magia del Natale si respira nel profumo delle torte appena sfornate di Monica Guioli, protagonista del libro “La Regina delle Torte”. Il volume sarà presentato domenica 14 dicembre al Museo di Casteggio, nella Sala Sotterranea di Palazzo Certosa Cantù.

Il progetto del libro è nato in modo spontaneo, quando gli editori hanno assaggiato i dolci preparati da Monica e sono rimasti colpiti non solo dalla loro bontà, ma anche dalle tradizioni e dagli affetti che raccontavano. Da quel momento, Monica ha iniziato a raccogliere le ricette conservate nelle agende di famiglia, nei quadernetti consumati dalle mani delle nonne e delle zie, e nei foglietti scritti a penna e custoditi per anni. Le amiche hanno contribuito portando ricette e ricordi che hanno arricchito la raccolta.

La preparazione del libro ha avuto anche una dimensione conviviale, con Monica e le sue amiche che hanno trascorso interi pomeriggi insieme, tra caffè, risate e confronti sugli impasti. Il libro rappresenta per Monica un traguardo personale significativo, che le ha dato entusiasmo e fiducia. L’intero ricavato del libro sarà devoluto alla Fondazione Bianca Garavaglia per sostenere la pediatria dell’istituto dei tumori di Milano.

L’autrice sarà presente all’evento di presentazione e offrirà assaggi delle sue creazioni, trasformando l’evento in un’occasione di festa, condivisione e comunità. Il libro è un piccolo scrigno di ricordi, di speranza e di riscatto, capace di portare dolcezza sulle tavole e nelle giornate di chi lo sfoglia.