Cucina italiana in Uruguay con Loretta Fanella

Da stranotizie
Loretta Fanella è la protagonista della Settimana della cucina italiana in Uruguay, a Montevideo, dove sta portando la sua idea di pasticciera. Iniziata come pastry chef in ristoranti stellati, come Cracco, Pinchiorri e el Bulli di Ferran e Albert Adrià a Barcellona, prima di aprire un laboratorio delle delizie a Livorno. Questo è un piccolo regno dove creare dolci sul filo della fantasia, chicche sartoriali che nascono da un’emozione, da una storia che vuole raccontare attraverso il sapore.

A volte il punto di partenza è un ingrediente, altre volte una consistenza, un ricordo o persino una melodia. La tecnica è il linguaggio che le permette di esprimersi, ma l’essenziale è ciò che vuole trasmettere. C’è poi l’aspetto visivo, l’estetica da trasmettere al palato, perché un dessert dovrebbe parlare anche alla vista. La bellezza prepara il palato e arricchisce l’esperienza.

L’estetica fa parte del messaggio, perché un dessert dovrebbe parlare anche alla vista. La bellezza prepara il palato e arricchisce l’esperienza. Ma soprattutto, dietro ogni forma deve esserci un’anima. L’anima italiana che in questi giorni è in mostra in un Paese che vive una connessione speciale, fatta di un’emigrazione che ha caratterizzato il Sudamerica, che ha saputo integrarsi e rendere più forte il tessuto sociale.

Fanella cita Giuseppe e Anita Garibaldi e la loro traccia lasciata in Uruguay, non nascondendo la volontà di condividere cultura e passione, perché il suo desiderio è mostrare come la pasticceria italiana unisca tradizione, ricerca e sensibilità. In uno scambio continuo nel segno del tempo, Fanella vuole imparare dai colleghi uruguaiani, dai loro ingredienti e dal loro approccio alla gastronomia, perché crede che i veri scambi nascano dal rispetto reciproco e dalla curiosità.

In fondo, l’Italia è il cuore del Mediterraneo e, in quanto tale, un crogiolo di culture. Gli arabi che commerciavano con l’Oriente, ad esempio, ci hanno lasciato molti ingredienti, spezie e ricette che hanno saputo perfezionare. La capacità di innovazione è l’elemento che più ama dell’Italia e che cerca di celebrare nel suo approccio alla pasticceria.
E così, dalle colazioni al maritozzo, ecco torte e preparazioni che stanno ingolosendo un popolo. Io amo le consistenze leggere, il contrasto tra croccante e cremoso e gli aromi agrumati. Credo che la mia firma risieda nell’equilibrio, nel creare un dessert che sia allo stesso tempo elegante e delizioso. Il limone, ad esempio, è un sapore che ricorre spesso nelle mie creazioni. Porta leggerezza, freschezza e un tocco di emozione.

