Cucina italiana in Svizzera

Il contest “La cucina italiana del futuro in Svizzera” ha visto la partecipazione di giovani e talentuosi artigiani che hanno presentato le loro ricette innovative. Ai partecipanti è stato chiesto di creare un piatto partendo da una ricetta tradizionale italiana rivista in chiave contemporanea, che potesse essere un antipasto, un primo, un secondo o un dessert.

Tra le ricette presentate, spiccano quelle di Antonio Piperis con “Uovo bio alla carbonara svizzera”, Vito Straziota con “Memorie di mare”, Vincenzo Caiazzo con “Genovese, radici e futuro”, Francesco Saverio Sovereto con “L’Essenza tra il mare e il “Rinforzo”” e Roberto Gagliano con “Sapore di casa”.

Altre ricette degne di nota sono “Bella Mbriana” di Luca Giacchetti, “Rosa di Gerusalemme” di Marco Marmoglia, “Candele alla Bolognese 1043” di Vincenzo Iorio, “Spaghettone Vongole e ‘nduja – アサリとドゥジャのスパゲッティ” di Giovanni Gigante, “Cappelletti romagnoli in tarantella di gambero rosso” di Benedetto di Lorenzo, “Scrigno di genovese napoletana” di Michele Fusaro e “La Gricia Ribelle” di Flavio Consorti.

Queste ricette rappresentano una fusione di tradizione e innovazione, mostrando come la cucina italiana possa essere reinventata e reinterpretata in modi creativi e deliziosi. Il contest ha offerto una piattaforma per questi giovani chef di mostrare le loro abilità e la loro passione per la cucina italiana.

