Cucina italiana fresca Unesco

I fuochi della cucina di MasterChef si sono riaccesi per la quindicesima volta e Michela Morelli, che fu finalista della tredicesima edizione del programma dedicato ai migliori cuochi amatoriali d’Italia, ha già un suo favorito, ma non vuole svelare il nome per scaramanzia. L’anno scorso non ha seguito lo show, ma quest’anno vuole goderselo. Michela Morelli è una personal trainer e food coach di Appiano sulla Strada del Vino, in Alto Adige, e ha pubblicato il suo primo ricettario “Quattro stagioni di colori” e sapori, che raccoglie quarantaquattro ricette sane e gourmet.

La sua idea di cucina unisce benessere e gusto, e pensa che la cucina altoatesina faccia parte della cucina italiana. La ricetta alla quale è più legata è lo strudel scomposto che ha presentato alla finale di Masterchef, “Arrivo a casa”, un dolce che racconta il suo territorio e la sua storia. Se dovesse descriversi con un piatto, sarebbe il porridge, un piatto semplice e nutriente che racchiude forza, versatilità ed energia.

Tra i suoi progetti futuri c’è quello di portare freschezza, colori, stagionalità e creatività sulle tavole delle persone, e di avere uno spazio televisivo dove mostrare come cucina. Per le imminenti festività, regala ai lettori una ricetta per un risotto con agrumi, mela e capesante, chiamato “Bianco d’inverno”, un piatto che nasce dall’idea di una cucina di festa essenziale e luminosa.

