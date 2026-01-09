Cucina italiana e risotto

Il tempo a disposizione per cucinare è sempre meno, tuttavia ogni famiglia ha un proprio patrimonio di ricette che vengono tramandate di generazione in generazione. Il club Arcimboldo ha avviato il progetto “Profumo di cucina” per valorizzare questo patrimonio, anche in seguito al riconoscimento della cucina italiana da parte dell’Unesco. Tra i piatti simbolo di questa cucina c’è il risotto. La presidente del club, Alda Picone, ha spiegato i dettagli di questa nuova iniziativa nel programma televisivo Buongiorno Regione.