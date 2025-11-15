Cucina Italiana: Dialogo tra Gagini e Retrobottega

La ristorazione contemporanea italiana si arricchisce di un interessante confronto tra due chef di talento: Marco Massaia, del ristorante Gagini a Palermo, e Alessandro Miocchi, di Retrobottega a Roma. Questo scambio si concretizzerà in due eventi, il 23 novembre a Palermo e il 16 dicembre a Roma, pensati per esplorare le diversità culinarie dei rispettivi territori.

L’iniziativa è ispirata alle opere di due importanti figure del Novecento gastronomico, Giuseppe Coria e Ada Boni. I loro scritti hanno trasformato la cucina in un mezzo per raccontare culture e tradizioni. Massaia e Miocchi intendono seguire questa scia, utilizzando il tavolo come spazio di dialogo, senza cercare celebrazioni o resistenze al cambiamento.

Il primo evento avrà luogo a Palermo, un crocevia di influenze culturali. Al Gagini, il menù si ispira a “Profumi di Sicilia,” un libro di Coria che esplora ricette e tradizioni dell’Isola. Per i due chef, questo volume diventa una mappa da interpretare, presentando piatti che fondono memoria domestica e interpretazioni personali, con un occhio attento alla stagionalità e al foraging.

La creazione dei piatti avviene attraverso una stretta collaborazione in cucina, con prove e scambi di idee in un processo condiviso. Lo stesso approccio verrà mantenuto anche per la cena di dicembre a Roma.

La location del Gagini aggiunge valore all’esperienza; situato nel cuore storico di Palermo, tra la Vucciria e la Cala, il ristorante porta con sé una storia ricca, ambientato in spazi un tempo dedicati ai laboratori di Antonello Gagini. Sotto la direzione di Massaia, il locale ha trovato un equilibrio tra innovazione e tradizione, senza complicazioni superflue.

La cena a Palermo è programmata per domenica 23 novembre alle 20, presso il Gagini Restaurant di Via Cassari alla Cala.