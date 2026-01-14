Cucina italiana dal Lazio

Alessia Savo, presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, ha chiarito l’obiettivo delle nuove regole per il sistema sanitario, che è quello di renderlo più coerente con le priorità cliniche. Secondo Savo, le nuove regole non sono volte a ostacolare la richiesta di cure da parte dell’utenza, ma a rendere il sistema più ordinato e coerente con le priorità cliniche.

In merito alle osservazioni del consigliere D’Amato sulla riduzione di validità delle ricette, Savo ha ribadito che la validità dell’impegnativa riguarda esclusivamente il tempo entro cui effettuare la prenotazione, non la data in cui la prestazione viene poi erogata. Ciò significa che se una ricetta riporta una priorità di 30 giorni, il cittadino deve prenotare entro quel termine, ma l’appuntamento rimane valido anche se fissato oltre i 30 giorni.

Savo ha sottolineato che l’obiettivo della nuova regolamentazione è rendere il sistema più ordinato e coerente con le priorità cliniche, migliorando la tracciabilità delle richieste e la capacità di programmazione. Ha inoltre affermato che il lavoro della Regione Lazio va nella direzione di rendere il sistema più chiaro, più ordinato e più vicino ai cittadini, senza alimentare confusione o paure infondate. La Regione Lazio sta finalmente riportando regole, trasparenza e responsabilità in un settore che per troppo tempo è stato lasciato scivolare nel caos.