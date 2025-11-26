Cucina italiana con Rita

Tutti i giorni alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”, con un appuntamento speciale riservato al pranzo completo domenicale. Il programma propone tante ricette sfiziose e alla portata di tutti per cucinare primi, secondi piatti, antipasti e dolci. Rita attinge alla tradizione ma mette anche un tocco di fantasia all’insegna del semplice, veloce ed economico.

Ogni giorno l’appuntamento è con “La cucina di Rita” su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, a mezzogiorno e sul suo canale You Tube, oltre alla pagina Facebook e al sito ritaskitchen.org. Il suo libro con tutte le ricette è acquistabile su Amazon.