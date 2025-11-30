12.5 C
Cucina italiana con Rita

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”, uno spazio dedicato alla cucina con un appuntamento speciale la domenica per il pranzo completo. Rita condivide tante ricette facili da preparare per cucinare primi, secondi piatti, antipasti e dolci, attingendo alla tradizione e aggiungendo un tocco di fantasia, senza dimenticare il lato semplice, veloce ed economico.
L’appuntamento quotidiano con “La cucina di Rita” è possibile seguire su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 a mezzogiorno, oltre che sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. Il libro di Rita con tutte le sue ricette è inoltre acquistabile su Amazon.

