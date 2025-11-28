Cucina italiana con Rita

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”, uno spazio dedicato alla cucina con un appuntamento speciale per il pranzo completo della domenica. Il programma propone tante ricette sfiziose e facili da realizzare per preparare primi, secondi, antipasti e dolci. Rita attinge alla tradizione, ma aggiunge un tocco di fantasia, proponendo piatti semplici, veloci ed economici.

L’appuntamento con “La cucina di Rita” è ogni giorno su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 a mezzogiorno, e anche sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. Inoltre, è possibile acquistare il suo libro con tutte le ricette su Amazon.