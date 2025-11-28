Cucina italiana con Rita

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”, uno spazio dedicato alle ricette per il pranzo completo, con un appuntamento speciale ogni domenica. Rita presenta tante ricette sfiziose e facili da preparare per cucinare primi, secondi piatti, antipasti e dolci, attingendo alla tradizione ma aggiungendo un tocco di fantasia e semplicità.

Le ricette di Rita sono caratterizzate da semplicità, velocità e economicità.

Ogni giorno è possibile seguire “La cucina di Rita” su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 a mezzogiorno, oltre che sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. Inoltre, è possibile acquistare il suo libro con tutte le ricette su Amazon.