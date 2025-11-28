7.6 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Cucina

Cucina italiana con Rita

Da stranotizie
Cucina italiana con Rita

Ogni giorno alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, va in onda “La cucina di Rita”, uno spazio dedicato alle ricette per il pranzo completo, con un appuntamento speciale ogni domenica. Rita presenta tante ricette sfiziose e facili da preparare per cucinare primi, secondi piatti, antipasti e dolci, attingendo alla tradizione ma aggiungendo un tocco di fantasia e semplicità.
Le ricette di Rita sono caratterizzate da semplicità, velocità e economicità.
Ogni giorno è possibile seguire “La cucina di Rita” su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 a mezzogiorno, oltre che sul suo canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito ritaskitchen.org. Inoltre, è possibile acquistare il suo libro con tutte le ricette su Amazon.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Melandri: “Il deserto, una sfida meravigliosa”
Articolo successivo
Avventura in Transilvania
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.