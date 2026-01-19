Cucina italiana con Passate Cirio

Cirio lancia una nuova iniziativa dal titolo “Ce la siamo spassata” che mette in evidenza la gamma della Passate Cirio. La linea è composta dalla Passata verace, la passata della tradizione, dalla Passata rustica, che si contraddistingue per la sua consistenza corposa, e dalla Passata della Maremma toscana, vellutata ed extrafine.

L’attivazione mette al centro della narrazione le ricette più amate della cucina italiana, accomunate dalla presenza della passata di pomodoro. La Passata Cirio diventa simbolo di un’eredità intergenerazionale fatta di ricette che evolvono e si trasformano mantenendo inalterato il loro legame con i ricordi e le tradizioni.

Nell’ambito dell’attivazione, nove food creator propongono la propria reinterpretazione di un piatto molto amato e presente nei ricordi di famiglia, utilizzando la Passata Cirio. La presentazione delle squadre, le ricette proposte e il resoconto finale della partecipazione a “Ce la siamo spassata” compongono una miniserie video distribuita sui canali social di Cirio e dei singoli creator.

La seconda parte di “Ce la siamo spassata” coinvolge attivamente i consumatori attraverso un contest online, dove ogni utente può scegliere una delle tre Passate della gamma Cirio, realizzare la propria ricetta di famiglia e inviare al sito dedicato al concorso una foto e una descrizione della ricetta. Il premio in palio sarà uno dei 100 piatti firmati Cirio.

Il marchio Cirio è spesso protagonista di ricordi e ricette di famiglia, trasmesse dai nonni ai genitori, fino ai nipoti. Con “Ce la siamo spassata”, Cirio ha scelto di raccontare tutto questo parlando a generazioni diverse e facendo emergere il lato più divertente e conviviale della cucina.