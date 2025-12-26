Cucina italiana con Lorenzo Vecchia

Il noto chef Lorenzo Vecchia, titolare dei ristoranti Ahimé e Uno di questi giorni, descrive la sua cucina come “responsabile ma fresca e leggera”, con l’obiettivo di essere anche golosa. La sua filosofia culinaria si basa sul concetto di “Farm to Table”, ovvero l’acquisto diretto di prodotti freschi e di stagione dai produttori locali, con l’attenzione alle persone che li coltivano e li allevano.

Vecchia sottolinea l’importanza della tradizione in cucina, ma intesa come una “fiamma viva” che si evolve e si adatta ai tempi, senza rimanere ancorata al passato. La sua cucina è caratterizzata da piatti semplici, ma con un tocco di eleganza e contrasti di sapori e texture.

Tra i piatti proposti da Vecchia ci sono il Finocchio alla milanese e la Lingua bollita con salsa verde e riduzione di vino rosso. Il Finocchio alla milanese è un piatto che sembra un riso, ma è in realtà un composto di finocchi, pinoli e panna, con l’aggiunta di burro, zafferano e aceto di mele. La Lingua bollita è un piatto più complesso, che richiede la cottura della lingua di manzo con sedano, carote e cipolla, e la preparazione di una salsa verde e una riduzione di vino rosso.

Vecchia consiglia di abbinare a questi piatti i vini naturali prodotti sul territorio, come quelli di Jacopo Stigliano. La sua cucina è una cucina di contrasti, che cerca di unire l’eleganza dei sapori con la semplicità degli ingredienti, e di trasmettere un’idea di responsabilità e sostenibilità ambientale.