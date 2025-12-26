9.3 C
Roma
venerdì – 26 Dicembre 2025
Cucina

Cucina italiana con Lorenzo Vecchia

Da stranotizie
Cucina italiana con Lorenzo Vecchia

Il noto chef Lorenzo Vecchia, titolare dei ristoranti Ahimé e Uno di questi giorni, descrive la sua cucina come “responsabile ma fresca e leggera”, con l’obiettivo di essere anche golosa. La sua filosofia culinaria si basa sul concetto di “Farm to Table”, ovvero l’acquisto diretto di prodotti freschi e di stagione dai produttori locali, con l’attenzione alle persone che li coltivano e li allevano.

Vecchia sottolinea l’importanza della tradizione in cucina, ma intesa come una “fiamma viva” che si evolve e si adatta ai tempi, senza rimanere ancorata al passato. La sua cucina è caratterizzata da piatti semplici, ma con un tocco di eleganza e contrasti di sapori e texture.

Tra i piatti proposti da Vecchia ci sono il Finocchio alla milanese e la Lingua bollita con salsa verde e riduzione di vino rosso. Il Finocchio alla milanese è un piatto che sembra un riso, ma è in realtà un composto di finocchi, pinoli e panna, con l’aggiunta di burro, zafferano e aceto di mele. La Lingua bollita è un piatto più complesso, che richiede la cottura della lingua di manzo con sedano, carote e cipolla, e la preparazione di una salsa verde e una riduzione di vino rosso.

Vecchia consiglia di abbinare a questi piatti i vini naturali prodotti sul territorio, come quelli di Jacopo Stigliano. La sua cucina è una cucina di contrasti, che cerca di unire l’eleganza dei sapori con la semplicità degli ingredienti, e di trasmettere un’idea di responsabilità e sostenibilità ambientale.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Natale, Papa: “Non dimenticate Gaza e i rifugiati”
Articolo successivo
Tempesta invernale colpisce la California
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.