Cucina italiana con Bimby e Cookidoo

Vorwerk introduce il primo assistente basato su intelligenza artificiale integrato in Cookidoo, la piattaforma che raccoglie oltre centomila ricette ufficiali. Il nome dell’assistente è Cookidoo Assistant, che consente di inventare ricette partendo da ciò che si ha a disposizione in frigorifero o in dispensa. Questo nuovo strumento cambia la grammatica stessa dell’utilizzo del Bimby TM7, offrendo non più soltanto esecuzione guidata, ma capacità di creare nuove preparazioni su misura.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare la consultazione di Cookidoo in un’esperienza naturale, immediata, quasi verbale. L’utente chiede, l’assistente risponde, senza più ricerche lunghe, filtri da incrociare, dubbi sull’utilizzo di un ingrediente superstite. La macchina interpreta esigenze, vincoli, preferenze; suggerisce, adatta, recupera.

Il lancio di Cookidoo Assistant è avvenuto con un accesso anticipato riservato a una selezione di incaricati alla vendita, che raccolgono intuizioni, dubbi, aspettative. L’azienda dichiara che saranno questi feedback a determinare i prossimi passi, prima di una diffusione più ampia nei sette Paesi europei coinvolti nei test.

La novità più tangibile è la riduzione del tempo dedicato alla scelta della ricetta. La piattaforma vuole intercettare il momento spesso frustrante in cui si apre il frigo e si pensa: cosa preparo? La capacità di utilizzare gli ingredienti che si hanno già in casa è forse il contributo più rilevante. E non soltanto per questioni di comodità: la riduzione degli sprechi alimentari passa anche dalla possibilità di recuperare ingredienti che altrimenti finirebbero scartati. L’AI costruisce ricette o adattamenti che includono ciò che si vuole smaltire.