Cucina italiana a Verona

Il futuro dell’accoglienza vede la tavola come luogo di incontro tra cucina e vino, un ruolo che ha sempre avuto in Italia. Il “Ricettario di Famiglia” delle mamme di Casa Tommasi, Milena, Dora, Luciana e Diomira, racconta la storia di una famiglia, di un territorio e di una tradizione gastronomica che vive da oltre 120 anni attraverso le diverse generazioni, a Verona e nella Valpolicella dell’Amarone.

Le ricette storiche raccolte nel “Ricettario di Famiglia” sono reinterpretazioni realizzate dagli chef che collaborano con Tommasi, come Marco Dandrea, Stefano Pace, Luca Dalla Via e Luca Nicolis. Questi chef hanno creato piatti che accompagnano il lettore verso una cucina più contemporanea, come gli gnocchi di patate impreziositi con il tartufo e il risotto all’Amarone, tributo alla Valpolicella Classica. Sono presenti anche proposte più moderne e gourmet, dove ogni piatto è accompagnato dall’abbinamento con il vino perfetto. Il “Ricettario di Famiglia” non è solo un libro di ricette, ma un progetto culturale ed emozionale che racconta la storia di una famiglia e di una tradizione gastronomica.