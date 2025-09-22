Cucina italiana a Unesco, polemiche politiche in gioco

Oltre 120 tavolate sono state organizzate in tutta Italia per sostenere la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO. Questo evento, che ha coinvolto molti comuni e capoluoghi di provincia, è stato promosso dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale ha evidenziato l’importanza del pranzo della domenica come un rito di comunità che molti ricordano con nostalgia. L’iniziativa ha visto la partecipazione della premier Giorgia Meloni, che ha collegato in diretta su Rai1 durante il programma “Domenica In”, suscitando polemiche politiche.

Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo hanno preso parte alle tavolate: a Roma erano presenti Meloni, il sindaco Roberto Gualtieri e volti noti come Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis. Anche a L’Aquila e Livorno si sono svolti eventi con la partecipazione di Bruno Vespa e Carlo Conti. Tra i testimonial figurano anche Gianni Morandi, Al Bano e lo chef Massimo Bottura, che è intervenuto da “Domenica In”.

Attualmente, le cucine già riconosciute dall’UNESCO sono quelle francese, giapponese, coreana e messicana. Lollobrigida ha sottolineato che l’8 dicembre si deciderà se la cucina italiana sarà riconosciuta anch’essa, evidenziando la centralità della convivialità.

Tuttavia, l’intervento di Meloni ha scatenato critiche, in particolare dalla segretaria del PD Elly Schlein, che ha accusato la premier di ignorare questioni di rilevanza internazionale. La presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha definito l’intervista inopportuna, specialmente in vista di elezioni regionali. Meloni ha risposto sui social, difendendo la sua partecipazione come un sostegno a un’iniziativa che valorizza la cultura italiana.