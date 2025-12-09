Cucina italiana a rischio

La cucina italiana è in attesa di un importante riconoscimento da parte dell’Unesco, che il 10 dicembre deciderà se inserirla tra i patrimoni immateriali dell’umanità. Questo momento rappresenta un’opportunità unica per ottenere un riconoscimento internazionale e riflettere sulle sfide interne alla pratica quotidiana della cucina italiana, che sta subendo una rapida evoluzione.

Secondo Roberta Garibaldi, componente del Comitato scientifico per la candidatura, nonostante la maggioranza degli italiani dichiari di cucinare spesso ricette tradizionali, la frequenza con cui vengono preparati piatti tipici si sta riducendo in modo significativo. Il rapporto “La cucina italiana: evoluzione degli acquisti, cambiamento dei consumi e nuovi modelli di socialità” evidenzia una progressiva trasformazione delle abitudini culinarie domestiche.

Le pratiche tradizionali come il pane fatto in casa e la pasta fresca sono coltivate solo da una piccola parte della popolazione, mentre la preparazione regolare di zuppe, minestre e piatti di legumi è diminuita notevolmente. Anche la frequenza con cui si cucinano risotti e piatti più elaborati registra un calo significativo.

Tuttavia, le festività rimangono un momento di ritorno alla tradizione, in cui le ricette locali e di famiglia recuperano centralità nelle cucine italiane. Inoltre, emerge una forte differenza geografica, con il Sud e le Isole che mantengono un forte legame con i canali tradizionali, mentre il Nord mostra una maggiore propensione al delivery e ai servizi rapidi.

L’analisi per età mette in luce differenze significative, con i giovani di 18-24 anni che mostrano una diminuzione nella preparazione di piatti complessi o manuali. Gli adulti tra i 25 e i 44 anni tendono a ricorrere più frequentemente a servizi di delivery e piatti pronti, mentre gli over 65 mantengono abitudini di cucina tradizionale più consolidate.

Il quadro complessivo indica una progressiva diaspora culturale, con la cucina italiana che continua a essere apprezzata e amata, ma è meno praticata nelle abitudini quotidiane. Secondo gli esperti, la candidatura Unesco deve essere accompagnata da azioni concrete di tutela attiva, come la creazione di un percorso culturale strutturato che coinvolga scuole, giovani e canali digitali.

La scuola può diventare uno spazio fondamentale per la trasmissione culturale, dove le nuove generazioni apprendono tecniche di cucina, ricette tradizionali e valori legati alla stagionalità e alla sostenibilità. I social media rappresentano oggi il luogo dove si formano gusti e identità culturale, e possono essere utilizzati per veicolare ricette, tecniche e valori della cucina italiana attraverso contenuti brevi e coinvolgenti.

La candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità rappresenta un’occasione storica per riconoscerne il valore culinario, sociale, simbolico ed educativo. L’obiettivo è trasformare scuole e social media nei nuovi custodi della tradizione culinaria italiana, garantendo la sua continuità e il passaggio alle generazioni future. Solo attraverso un impegno combinato di educazione, comunicazione e partecipazione culturale la candidatura Unesco può tradursi in un reale processo di tutela e rigenerazione del patrimonio gastronomico italiano.