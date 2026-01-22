A Parigi, dove la cucina è anche questione di forma, linguaggio e orgoglio nazionale, non è scontato che un piatto italiano riesca a imporsi senza alzare la voce. Tuttavia, La Carabiniera del Mori Venice Bar lo fa con discrezione, senza effetti speciali, ma con la sicurezza che appartiene ai piatti che hanno una storia alle spalle e non sentono il bisogno di dimostrarlo. Il piatto è composto da tagliolini sottili, scampi e salsa di pomodoro lavorati con rispetto, con una struttura netta e leggibile, dove ogni elemento resta riconoscibile.

Il Mori Venice Bar fa parte dell’Unione del Buon Ricordo, un’associazione nata nel 1964 con l’obiettivo di custodire e raccontare l’identità gastronomica italiana attraverso i suoi piatti-simbolo. Il ristorante si trova nel pieno centro di Parigi, di fronte al Palazzo della Borsa, e offre una cucina italiana che dialoga con la città senza snaturarsi. Il titolare, Massimo Mori, ha un percorso lungo e stratificato che attraversa l’Italia, la Svizzera e la Francia, e ha lavorato a stretto contatto con Giorgio Armani e Philippe Starck.

La cucina del Mori Venice Bar propone piatti come la granseola, il vitello tonnaro, i crudi di branzino, il branzino al sale, i risotti e le vongole alla veneziana, tutti preparati con materie prime di alta qualità e con un’attenzione particolare alla stagionalità e alla tracciabilità. Il ristorante è noto anche per il suo lavoro al carrello, dove vengono preparati piatti come la pasta mantecata e i gelati.

Il piatto del Buon Ricordo del Mori Venice Bar è la Carabiniera, un piatto che affonda le radici tra Venezia e Trieste, e che è stato scelto per rappresentare il ristorante all’interno del Buon Ricordo. La Carabiniera è servita con tagliolini sottili e scampi, e diventa una sintesi perfetta di territorio, idea di cucina e ristorante. un piatto che ha convinto Parigi senza mai snaturarsi, dimostrando che la cucina italiana, quando è fatta bene e resta ancorata al territorio, funziona anche fuori dai propri confini.