Cucina Italiana a New York

Pellegrino Artusi è stato al centro di una serata a New York, organizzata dal Consolato Generale d’Italia in collaborazione con la Fondazione Casa Artusi, la Columbus Citizen Foundation e la House of Made in Italy. L’evento ha fatto parte della 10ª edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

La Columbus Citizen Foundation, un’organizzazione no-profit che promuove il patrimonio e i successi degli italoamericani, ha ospitato un talk tenuto dal gastronomo di Casa Artusi, Mattia Fiandraca. Il talk ha trattato la storia dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti e il suo legame con il successo editoriale di Artusi a New York. Fiandraca ha anche ripercorso le varie tappe delle pubblicazioni del manuale artusiano per il mercato nordamericano.

Il presidente di Casa Artusi, Andrea Segré, ha espresso il suo orgoglio per essere stato invitato dal Consolato Generale d’Italia a New York. L’evento ha anche visto la partecipazione dello chef di Casa Artusi, Matteo Milandri, che ha eseguito uno show cooking su una ricetta artusiana legata al tema della cucina delle radici per un centinaio di ospiti del Consolato.

Il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, ha sottolineato l’importanza della visione di Artusi nel valorizzare la cucina domestica italiana, patrimonio vivo che continua a unire comunità in tutto il mondo. La decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo celebra le radici della identità gastronomica italiana, profondamente influenzata dalle migrazioni italiane che hanno portato tradizioni e saperi oltre ogni confine.