15.4 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Cucina

Cucina Italiana a New York

Da stranotizie
Cucina Italiana a New York

Pellegrino Artusi è stato al centro di una serata a New York, organizzata dal Consolato Generale d’Italia in collaborazione con la Fondazione Casa Artusi, la Columbus Citizen Foundation e la House of Made in Italy. L’evento ha fatto parte della 10ª edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

La Columbus Citizen Foundation, un’organizzazione no-profit che promuove il patrimonio e i successi degli italoamericani, ha ospitato un talk tenuto dal gastronomo di Casa Artusi, Mattia Fiandraca. Il talk ha trattato la storia dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti e il suo legame con il successo editoriale di Artusi a New York. Fiandraca ha anche ripercorso le varie tappe delle pubblicazioni del manuale artusiano per il mercato nordamericano.

Il presidente di Casa Artusi, Andrea Segré, ha espresso il suo orgoglio per essere stato invitato dal Consolato Generale d’Italia a New York. L’evento ha anche visto la partecipazione dello chef di Casa Artusi, Matteo Milandri, che ha eseguito uno show cooking su una ricetta artusiana legata al tema della cucina delle radici per un centinaio di ospiti del Consolato.

Il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, ha sottolineato l’importanza della visione di Artusi nel valorizzare la cucina domestica italiana, patrimonio vivo che continua a unire comunità in tutto il mondo. La decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo celebra le radici della identità gastronomica italiana, profondamente influenzata dalle migrazioni italiane che hanno portato tradizioni e saperi oltre ogni confine.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
No alla violenza: uniamoci
Articolo successivo
Turismo del benessere in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.