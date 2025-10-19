17.8 C
Cucina Italiana a Berlino: Scopri i 43 Ristoranti Imperdibili

Dal 23 al 29 ottobre 2025, Berlino ospiterà la True Italian Pasta Week, un evento che celebra la pasta rendendo la città una vera capitale della gastronomia italiana. In questa settimana, 43 ristoranti italiani proporranno un menù speciale a prezzo fisso di 18 euro, che include due piatti di pasta a scelta, uno dei quali sempre vegetariano o vegano, un calice di vino delle Cantine Pellegrino (opzioni bianco Dianthà o rosso Passinora) e un digestivo alla crema di pistacchio Marzadro.

L’iniziativa, organizzata da True Italian, mira a far conoscere la varietà e la creatività della cucina italiana a Berlino. Ogni ristorante partecipa interpretando la pasta in modo unico, valorizzando ricette regionali e prodotti artigianali. Questo evento offre un’opportunità per scoprire le diverse tradizioni culinarie italiane, presentandole come un insieme di storie locali.

Quest’anno, la manifestazione si sposterà per la prima volta anche a Monaco di Baviera dal 6 al 12 novembre. Partecipare è semplice: basterà visitare uno dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa, gustare il menù proposto e, se si desidera partecipare al contest, scattare una foto taggando @trueitalianpastaweek e @weroad_de. I migliori scatti avranno la possibilità di vincere un viaggio di sette giorni in Sardegna, completo di pernottamento, auto a noleggio e una lezione di windsurf offerta da We Road.

Per pianificare la tua visita, è disponibile una mappa interattiva su Google Maps che mostra tutti i ristoranti coinvolti nell’evento.

