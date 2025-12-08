9.9 C
Cucina italiana: 5 ristoranti da scoprire

Cucina italiana: 5 ristoranti da scoprire

Dalle valli alpine ai tetti di Verona, dai panorami luminosi di Milano ai silenzi verdi di Monza, dicembre ci invita a scoprire ristoranti che sanno trasformare una cena in un’esperienza. Luoghi diversi, accomunati da un gusto autentico per l’accoglienza e da cucine capaci di raccontare un territorio – o di reinventarlo con leggerezza.

Che siano atmosfere intime, viste che incantano o architetture sorprendenti, ogni tavola offre un viaggio sensoriale da vivere lentamente, tra piatti curati, materie prime scelte e servizi che fanno sentire speciali. Cinque indirizzi da annotare: ognuno con una storia, tutti con una promessa di piacere.

Il primo indirizzo è l’Underwater Restaurant, situato a San Martino in Passiria, in provincia di Bolzano. Questo ristorante dall’architettura moderna, ma calda e accogliente, offre una cucina ricca e saporita, innovativa ma senza voli pindarici. Lo chef Julian Marth propone piatti come il Lobster roll, la trota salmonata della val Passiria e lo scampo imperiale con lardo, piselli e pomodoro.

Un altro indirizzo è il Ristorante Il Falconiere, situato a Cortona, in provincia di Arezzo. Questo ristorante stellato celebra la cucina toscana più autentica, con piatti come le paste fresche fatte in casa, il peposo, lo spezzatino di cinghiale e la ribollita. La Chef stellata Silvia Baracchi interpreta la tradizione con creatività e sensibilità, dando vita a una cucina solare dove ogni piatto nasce dall’amore per le radici e da una rigorosa selezione di materie prime locali e stagionali.

A Verona, si trova il ristorante Sottovoce, situato sul roof dell’Hotel Vista. Questo piccolo ristorante offre una cucina curata dallo chef Fabio Aceti, che è un viaggio nei sapori e aromi che raccontano la storia di un territorio. Fra i piatti, si possono trovare il piccione e gambero rosso, le linguine astice e pomodoro e una degustazione di formaggi.

A Milano, si trova il ristorante Orizzonti, situato al 13° piano dell’Uptown Palace. Questo ristorante offre una vista mirabile su Milano e una cucina all’altezza del luogo, con piatti originali e molto ben presentati. Lo chef Luca Pedate propone piatti come gli agnolotti con ragù alla genovese, il carciofo di quartiere e la pastiera cruda, dolce tipico della Pasqua partenopea.

Infine, a Monza, si trova il ristorante Kalan, un piccolo ristorante che offre una cucina vegetariana con piatti molto gradevoli, come i Tacos Kalan, la vellutata di zucca arrosto e il curry con verdure arrostite. Questo ristorante è il “tassello” gastronomico di un centro per il benessere integrale e offre una cucina che unisce nutrizione consapevole e piacere del gusto.

