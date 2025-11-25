Cucina intelligente con AI

14.4 C
L’AI sta rivoluzionando il modo in cui prepariamo e conserviamo il cibo in cucina. Il nuovo frigorifero della serie PureFlat Smart Series di Hisense funge da vero e proprio hub digitale della cucina. Sul davanti c’è un ampio schermo interattivo da 21 pollici che permette di visualizzare foto, generare grafiche con AI, pianificare i pasti grazie alla funzione “Kitchen AI”. L’intelligenza artificiale analizza ciò che c’è nel frigorifero, suggerisce ricette, aiuta a creare cocktail e invia notifiche sull’utilizzo degli alimenti.

Il frigorifero è collegato alla piattaforma ConnectLife AI che unifica gli elettrodomestici della casa. Sensori “IntelliSense” monitorano dati come apertura dello sportello, consumo energetico e abitudini d’uso. L’AI apprende queste abitudini e ottimizza automaticamente temperature, modalità di raffreddamento e circolazione dell’aria. Ciò consente al frigorifero di adattarsi alle esigenze individuali e di anticipare le esigenze.

Inoltre, il forno della serie 9000 ProAssist di AEG introduce la funzione CamCook, un sistema che unisce telecamera integrata, intelligenza artificiale e interfaccia smart per riconoscere cosa si sta cucinando e suggerire o impostare automaticamente i parametri ideali. L’AI analizza ingredienti, modalità di cottura e gusti abituali di chi lo utilizza e seleziona temperatura, modalità e accessori appropriati.

Su un altro modello della gamma AEG, sarà presente la funzione PizzaExpert, che guida passo-passo la preparazione della pizza usando AI e accessori dedicati, ottimizzando tempi e cottura. Il forno SmartSelect Connect consente la personalizzazione via app, il monitoraggio dell’energia e suggerisce se è il momento di pulire o sostituire filtri. Il prezzo e la disponibilità di questi prodotti non sono ancora stati annunciati, mentre il forno AEG 9000 ProAssist con CamCook sarà disponibile in Italia nella prima metà del 2026.

