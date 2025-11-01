17.7 C
Cucina Inclusiva a Milano: Il Nuovo Ristorante Senza Lievito

Cucina Inclusiva a Milano: Il Nuovo Ristorante Senza Lievito

Negli ultimi tempi, il concetto di alimentazione “senza” ha preso piede, andando oltre le sole intolleranze e diventando una scelta consapevole per molti. I ristoranti stanno rispondendo a questa necessità con piatti creativi e gustosi.

La cucina contemporanea si sta trasformando, proponendo ricette tradizionali reinterpretate. Ristoranti come Linfa offrono piatti vegani e senza glutine, mentre AMAMI e AMAMI ANCORA si specializzano in pizze senza lievito, mantenendo intatta la qualità e la consistenza. AMAMI, per esempio, si trova a Milano in Via Amerigo Vespucci e utilizza farine non raffinate per garantire leggerezza e digeribilità. La pizzeria ha anche aperto un secondo locale, Amami Ancora, con un menù concentrato su pizze sottili e lunghe.

Linfa, invece, è un ristorante che punta sulla cucina vegetale, esclusiva e gluten-free, ottenendo il riconoscimento di miglior ristorante vegetale in Italia. Qui, il fondatore Edoardo Valsecchi ha creato un menù che unisce rigore tecnico e creatività, usando ingredienti freschi e di alta qualità. L’obiettivo di Linfa è quello di rendere le persone celiache o intolleranti al glutine protagoniste, offrendo loro un ambiente sicuro e inclusivo.

Anche Biga a Milano si distingue per la sua offerta gluten-free, con un laboratorio dedicato alla produzione di pizze senza glutine certificate. Qui, la ricetta non è un compromesso, ma una ricerca del gusto, con ingredienti selezionati, per garantire un’esperienza gustativa completa. Biga ha ricevuto premi per la sua pizza senza glutine, dimostrando che chi non consuma glutine non deve rinunciare al piacere della buona cucina.

