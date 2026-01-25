Cucina in Valtellina

8.9 C
Dopo le feste, il calendario entra in un lungo periodo senza vacanze canoniche e l’ultima parte di gennaio coincide con una fase più impegnativa della stagione. Il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, è considerato il giorno più triste dell’anno, mentre la saggezza popolare racconta lo stesso stato d’animo con le “giornate della merla”, tradizionalmente ritenute le più rigide dell’inverno.

Un buon modo per combattere il blues da rientro è dedicare del tempo a se stessi, magari concedendosi una fuga rigenerante in una destinazione come la Valtellina. Questa valle alpina offre un vero e proprio survival kit per il Blue Monday, capace di stimolare la serotonina tra forest bathing, pet therapy, trattamenti wellness e piaceri della tavola.

La pratica del forest bathing consente di immergersi tra gli alberi e risvegliare i sensi, ritrovare energia e scacciare la demotivazione. Due itinerari “alle porte” della Valtellina permettono di immergersi nella natura più autentica: uno in Val Masino e l’altro in Valgerola.

Inoltre, la Valtellina offre anche la possibilità di rilassarsi con bagni termali e di vapore, come quelli offerti dalle terme naturali di Bormio e dal centro benessere di Livigno. La pet therapy è un’altra opzione, come ad esempio l’Husky Village ad Arnoga, dove è possibile vivere l’emozione di farsi trasportare dai cani da slitta attraverso i boschi innevati del Parco Nazionale dello Stelvio.

Per quanto riguarda la cucina, la Valtellina offre una varietà di piatti deliziosi come la Torta Morbegno e la polenta taragna. Inoltre, la Latteria di Livigno offre la possibilità di vivere in prima persona tutta la bontà dei derivati del latte, come il formaggio e la panna fresca.

Infine, la Valtellina offre anche esperienze che caricano di energie positive, come escursioni invernali, passeggiate con le ciaspole e notti sotto un cielo stellato dormendo in tenda. Queste attività permettono di riscoprire le proprie capacità e rafforzare l’autostima.

