Cucina il pollo per il tuo cane, in questo modo è sicuro e gustoso!

Il pollo non è un alimento da evitare, esistono 4 modi per cucinarlo al tuo cane in modo che lo apprezzi tantissimo

Senza dubbio preparare il cibo in casa per il tuo cane è un metodo maggiormente valido e salutare rispetto ad acquistare quello già confezionato. Per motivi di tempo, tuttavia, questa pratica è poco diffusa anche se ogni tanto dovremmo dedicare un po’ del nostro tempo per prenderci cura di questo aspetto. Uno dei modi più sicuri e salutari per cucinare per i nostri animali è senza dubbio preparare un buon bollito ed il pollo si presta benissimo a questa preparazione, anche se quando si tratta di cucinare per il nostro pelosetto è bene prestare qualche attenzione in più.

4 modi di bollire il pollo che entusiasmeranno il tuo cane, si leccherà letteralmente i baffi!

Anche se parliamo sia semplicemente bollito, in realtà nel mettere in pratica questa cottura sono diversi i sistemi e le modalità da utilizzare, sistemi che cambieranno anche il sapore e la consistenza di questo piatto. Il primo sistema è quello della bollitura tradizionale. Basta mettere il pollo in pentola e coprirlo di acqua aggiungendo spezie non dannose per il cane come il prezzemolo o la curcuma facendo ovviamente attenzione a non utilizzare cipolla o aglio che per lui sono letteralmente tossici. Dopo che l’acqua avrà iniziato a bollire basteranno ulteriori 20 minuti ed il pollo sarà pronto e una volta raffreddato potremmo darlo al cane, ovviamente dopo aver rimosso tutte le ossa.

Il secondo sistema è invece la bollitura a vapore, un sistema ottimo per mantenere tutto il succo ed i nutrienti all’interno della carne. Per farla avremo bisogno di una pentola alliajta che abbia un cestello per la cottura al vapore. In questo caso dopo aver messo il pollo nel cestello serviranno circa 30 minuti per ultimare la cottura, in questo caso dovremo assicurarci che non restino parti crude prima di servirlo al cane nelle medesime modalità di prima.

Per aggiungere un sapore extra potremo optare anche per una bollitura in brodo di verdure, in questo caso utilizzeremo carote, zucchine, patata dolce e sedano nell’acqua di cottura del pollo, dovremo mandare in ebollizione a fuoco lento e avremo il tutto pronto entro 30 minuti. Dopo aver raffreddato il tutto potremo servire solo il pollo o dare anche qualche verdura schiacciata se il cane lo gradisce.

Infine potremo optare anche per un gustoso pollo alle erbe ed in questo caso tutto ciò che dovremo fare è scegliere quelle giuste. Prezzemolo, salvia e origano sono candidate perfette da aggiungere all’acqua di cottura del pollo per dare sapore e nutrimento extra, la cottura solita di 20-30 minuti dal bollora assicurerà un pollo cotto e saporito e potrebbe spingere il cane poco voglioso a mangiare con più gusto questo elisir di proteine.

Bollire il pollo al cane è un modo semplice per far lui del bene fornendo qualcosa di diverso dai soliti cibi in scatola o dalle solite crocchette. Il brodo ottenuto è anch’esso molto nutriente e non dovremo sprecarlo ma andrà utilizzato per mettere in ammollo le crocchette o il riso. L’unica cosa a cui dovremo fare attenzione è che il pollo sia sempre ben cotto e che non restino ossicine pericolose nella carne, queste potrebbero infatti fare male al cane e portare a problemi di complicata risoluzione.

Un piccolo gesto d’amore che ogni tanto fa bene e che sicuramente può essere utile in alcuni momenti particolari come la convalescenza dopo un operazione oppure per tirare su un cane inappetente magari per via di una semplice influenza, comune anche nei cani in questo periodo.