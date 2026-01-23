Guido Tommasi Editore apre con una novità che arricchisce il catalogo dedicato alla cultura gastronomica orientale. Cucina Giapponese Tradizionale accompagna il lettore alla scoperta dei sapori autentici del Paese del Sol Levante, fondendo tradizione, racconto e divulgazione culinaria in un progetto originale e coinvolgente.

A condurre questo viaggio è Genki, un personaggio vivace e ironico: un albero di noci dalla storia sorprendente e dalla grande vitalità. Attraverso la sua voce, il libro prende forma come un racconto illustrato in cui ingredienti e ricette diventano veri compagni di strada, rendendo l’esperienza di lettura leggera, narrativa e memorabile.

Grazie alla tecnica artistica tradizionale del Sumi-e, realizzata esclusivamente con inchiostro e acqua, ingredienti iconici come riso, miso, salsa di soia, saké e wasabi si animano sulla pagina. Il volume si apre con un’introduzione dedicata ai 13 condimenti base della cucina giapponese, spiegati in modo chiaro e accessibile.

Dopo questa prima parte introduttiva, Genki guida il lettore attraverso 100 ricette semplici, sane e gustose, pensate per portare un tocco orientale nella quotidianità. Il libro presta un’attenzione particolare a chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana, grazie alla presenza di numerose preparazioni dedicate.

L’autrice Hiroko Kikuchi–Bouquillon è una giornalista giapponese che vive da molti anni in Francia. Profondamente legata alla cucina del suo Paese natale, ha scelto di condividere la propria esperienza di cuoca casalinga attraverso un approccio autentico e accessibile. In collaborazione con il marito Francis, ceramista francese, ha dato vita al progetto genkicooking.com.