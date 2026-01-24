Cucina elbana con prodotti locali

Andrea Conte dell’Elba Kitchen Club e Cristina Lazaro Ruiz della scuola di cucina elbana sono stati negli studi televisivi per registrare tre puntate del programma di cucina “Pillole di Sapori” di Italia 7. Il programma, condotto da Giorgio Giuliano, andrà in onda su Alma Tv e ha come obiettivo di valorizzare il territorio e raccontare la loro attività e l’Elba attraverso ricette con prodotti locali.

Le ricette realizzate sono state spaghetti al ragù di polpo, spaghettini aglio, olio e palamita e palamita all’elbana. “Pillole di Sapori” è un programma televisivo dedicato alla cucina italiana che propone una cucina autentica e accessibile, fatta di prodotti locali e ricette legate ai territori italiani.

Andrea e Cristina aggiungono che il programma è in linea con la loro scuola di cucina perché parla di una cucina semplice, vera, senza artifici, che può essere replicata anche a casa. Durante le puntate vengono mostrati ingredienti e passaggi per invogliare gli spettatori a mettersi ai fornelli.

Gli ingredienti delle ricette preparate sono stati resi noti per chi volesse replicarle a casa. Per gli spaghetti al ragù di polpo servono 320g di spaghetti grossi, 1kg di polpo, 1 cipolla rossa, 1/2 bottiglia di vino rosso, 300g di passata di pomodoro, 1 spicchio di aglio, peperoncino, sale e pepe.

Per la palamita all’elbana servono 4 tranci di palamita, 10/12 pomodorini, 1 spicchio d’aglio, 40g di capperi dissalati, origano, peperoncino e nepitella. Infine, per gli spaghettini aglio, olio e palamita servono palamita, peperoncino, sale, aglio e spaghettini.