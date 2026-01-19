12.8 C
Cucina egiziana: ricette tradizionali

Da stranotizie
L’art director Luca De Salvia e il food stylist Gino Fantini hanno intrapreso un viaggio nella cucina giapponese e ora sono tornati da un altro viaggio emozionante, quello tra le piramidi d’Egitto. Il fulcro dell’avventura è stata una crociera sul Nilo, che di solito è lenta, ipnotica e rilassante.

Le ricette egiziane presentate sono il risultato di questo viaggio e sono state illustrate con tre ricette preziose e autentiche che si tramandano da secoli nella cucina egiziana di famiglia. Le ricette sono state “regalate” a Gino da un’amica del Cairo e sono accompagnate da illustrazioni di Luca De Salvia.

La prima ricetta è il latte ai datteri e cannella, chiamato Balah bel laban. Per prepararlo, snocciolate 10 datteri, tritateli finemente e metteteli in una caraffa con un bastoncino di cannella. Versateci sopra 1 litro di latte bollente, mescolate bene, lasciate raffreddare e conservate in frigorifero. Servite la bevanda ben fresca.

La seconda ricetta è l’orata in salsa piccante, chiamata Sayadiyah. Pulite bene un’orata, rosolatela in padella con 3 cucchiai d’olio d’oliva, 2 spicchi d’aglio e 1 cipolla tritati, 1/2 cucchiaino di cumino in polvere, prezzemolo e coriandolo. Adagiate il pesce su una pirofila con 3 cucchiai di concentrato di pomodoro, 1 peperoncino affettato, il succo di 1 limone e 300 g di pomodori a pezzetti. Aggiungete anche poca acqua calda, salate e fate cuocere in forno a 200° C per 20 minuti circa. Servite con riso bianco.

La terza ricetta è il budino di mandorle e rose, chiamato Balouza. Versate 1 tazza di amido di mais in una pentola e stemperatelo con 4 tazze di latte, 1/2 tazza di zucchero e 1/2 tazza di acqua di rose o di fiori d’arancio. Mescolate bene e cuocete su fiamma dolce finché la crema si addensa, aggiungete poi 1/2 tazza di mandorle tritate e versate il tutto in più coppette. Fate raffreddare la crema in frigorifero e decorate con pistacchi, mandorle e petali di rose essiccate.

