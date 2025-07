Cucina e Tradizioni: Le Mete Ideali per le Tue Vacanze

Negli ultimi anni, la ricerca di esperienze culinarie autentiche ha assunto un ruolo centrale nei viaggi degli italiani. Un recente sondaggio di TheFork, piattaforma leader nella prenotazione di ristoranti, rivela che il 64% dei connazionali considera la buona cucina fondamentale per una vacanza soddisfacente.

L’indagine, condotta su quasi mille partecipanti nel maggio 2025, mette in luce come l’87% degli intervistati preferisca i ristoranti tipici, selezionati principalmente in base alle recensioni online (60%), piuttosto che seguire le tendenze sociali o l’estetica del locale. Le motivazioni alla base di queste scelte sono l’accoglienza, la qualità e il rispetto delle tradizioni locali. Molti viaggiatori optano per cene tranquille da organizzare con almeno 24 ore di anticipo.

Il denso legame tra gastronomia e esperienza di viaggio si manifesta nel momento della cena, ritenuto da quasi il 70% degli intervistati il momento più apprezzato della giornata. Che si tratti di una cena con vista sul mare, di un aperitivo con il Vesuvio sullo sfondo o di una degustazione in baita, la convivialità è al centro dell’esperienza.

Il sondaggio evidenzia inoltre che oltre il 70% dei viaggiatori italiani privilegia mete interne, con Trentino, Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Liguria in cima alla lista delle preferenze. Tra queste, la Sicilia risulta essere la regione più apprezzata per la qualità del cibo, secondo il 20% dei partecipanti, che la identificano come uno dei luoghi ideali per mangiare durante le vacanze.