Cucina e Sostenibilità: Il Ristorante Al Gatto Verde a Modena

Jessica Rosval è una chef di fama, con una stella Michelin per il suo ristorante Il Gatto Verde. La sua cucina si basa sulla collaborazione all’interno della squadra, che è cresciuta da un piccolo gruppo a una realtà più ampia. Questo ambiente creativo permette di esprimere idee fresche e innovative, rendendo il lavoro non solo un impegno, ma anche una fonte di gioia.

Nel suo menù, ogni piatto racconta una storia, frutto di una ricerca attenta. Jessica si è innamorata dell’Italia da quando è arrivata e cerca di rendere omaggio alle ricchezze culturali del paese. La cucina è vista come un modo per scoprire e rivisitare antiche tradizioni.

L’incontro con Massimo Bottura ha profondamente influenzato Jessica, insegnandole che un chef va oltre le semplici ricette; ha un ruolo sociale e creativo. Questo approccio l’ha portata a fondare l’Associazione per l’integrazione delle donne, da cui è nato Roots, un ristorante e centro di formazione per donne migranti.

Anche se la televisione gastronomica è molto popolare, Jessica preferisce dedicarsi alla sua cucina, trovando il suo posto nel ristorante piuttosto che davanti alle telecamere. Ha collaborato con vari chef di successo, ma il suo obiettivo rimane quello di lavorare in cucina creando un’atmosfera di condivisione e cooperazione.

Jessica porta con sé una vasta esperienza culinaria, avendo lavorato in rinomati ristoranti e avendo ricevuto numerosi premi. La sua visione include un menù che unisce tradizione e innovazione, con piatti che riflettono l’identità gastronomica italiana e il suo impegno per la sostenibilità.