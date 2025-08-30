24 C
Cucina e Integrazione: La Tavola Multiculturale a Roma

Otto eventi gastronomici sono stati organizzati per promuovere il dialogo e la convivenza tra gli abitanti dei Municipi V, VI e VIII. Queste occasioni offrono la possibilità di condividere piatti tipici della tradizione italiana e internazionale, creando un punto di incontro tra cittadini e le varie comunità etniche.

Gli eventi si tengono in luoghi socialmente inclusivi, come parrocchie, associazioni e cooperative, dove l’accoglienza è parte della routine quotidiana. L’iniziativa mira a unire, trasformando le differenze culturali in ricchezze condivise. Si basa su tre valori principali: Solidarietà, Integrazione e Inclusione sociale. Attraverso il linguaggio universale della cucina, cittadini italiani e stranieri si riuniscono attorno a tavole multiculturali, condividendo piatti, storie e valori.

In cucina, un team di tre chef professionisti e ex allievi di corsi formativi dell’APS SinergicaMente preparano specialità italiane e internazionali, raccontandone la storia e il significato culturale legato alle tradizioni dei rispettivi Paesi.

Gli eventi si svolgeranno in diverse location, tra cui:

– Ludoteca “Casetta delle Arti e dei Giochi”, Via Tranquillo Cremona 22, Roma
– Parrocchia di San Felice da Cantalice, Piazza di San Felice da Cantalice 20, Roma
– Parrocchia di San Tommaso d’Aquino, Via Roberto Lepetit 99, Roma
– Cooperativa Sociale “Giuseppe Garibaldi”, Via Ardeatina 524, Roma
– Punto Luce Save the Children Torre Maura, Via Walter Tobagi 150, Roma
– Centro Anziani Lepetit, Via Roberto Lepetit 39, Roma
– Parrocchia di San Bernardo da Chiaravalle, Via degli Olivi 180, Roma
– Parrocchia di Sant’Ireneo, Via dei Castani 291, Roma

Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed è vincitore di un finanziamento dell’Unione Europea per eventi turistici. Il programma potrebbe subire variazioni.

