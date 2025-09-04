Cucina di qualità a Murcia: il successo del Verónicas

La storia di Samuel Ruiz è un esempio di passione e innovazione nel mondo della ristorazione. A soli diciannove anni, ha iniziato la sua carriera all’elBulli, un prestigioso ristorante di alta cucina. Dopo aver lavorato con chef di fama internazionale a Parigi e Barcellona, ha deciso di tornare nella sua Murcia, non per gestire un ristorante stellato, ma per dedicarsi a un bar vivace e affollato.

Il Café Bar Verónicas è aperto dal martedì al sabato solo a pranzo e offre una vera e propria corsa contro il tempo. In quattro ore, Ruiz e il suo team servono un grande numero di clienti con rapidità ed efficienza. Lo chef descrive questa esperienza come adrenalinica e coinvolgente, caratterizzata da storie e interazioni uniche.

Ruiz aveva precedentemente aperto Kome, un’intima izakaya giapponese, ma ha scelto di creare un luogo che rispecchiasse le sue origini e fosse accessibile a tutti. Il Verónicas, con la sua atmosfera autentica, invita i clienti a rilassarsi e a godere del tempo trascorso.

La proposta gastronomica del bar si evolve costantemente grazie all’ispirazione fornita dal mercato locale. Ogni giorno il menù cambia in base all’offerta del mercato vicino, creando piatti innovativi e unici, come il bocata di calamari e i carciofi alla brace.

Anche i dessert sono speciali e variegati, dai tradizionali flan al più originale “boccone del cardinale.” Il successo del Verónicas dimostra che è possibile unire alta cucina e accessibilità, mantenendo prezzi ragionevoli e invitando tutti a vivere un’esperienza culinaria di qualità. Samuel Ruiz ha trasformato il suo locale in un laboratorio creativo, dove la tradizione e l’innovazione convivono armoniosamente.