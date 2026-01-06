Cucina di montagna a Livigno

Le cucine all’interno di hotel hanno ormai superato i preconcetti che le relegavano a menu fissi e ricette di convenienza. L’esperienza ristorativa legata all’ospitalità ha assunto sfaccettature raffinate, dove la proposta gastronomica è frutto di studi e ricerche e dove scoprire sapori e tecniche inusuali. Il ristorante Al Peršéf di Livigno, situato a 1800 metri all’interno dell’hotel Sporting, è un esempio di questo cambiamento. A guidare la cucina è Attilio Galli, giovane promessa italiana che unisce la tradizione locale a una maturata consapevolezza del territorio alpino.

Attilio Galli racconta di essere nato autodidatta per scelta e di aver poi avuto l’opportunità di fare una cucina creativa e di ricerca per proporre qualcosa di nuovo. La sua visione è cambiata molto nel tempo, partendo dalla curiosità di sperimentare materie prime di tutto il mondo per poi raggiungere la consapevolezza che tutto quello che gli serviva era più vicino. Oggi, la sua cucina è basata sul racconto di ricordi legati alla famiglia e al territorio, senza tralasciare l’importanza della tecnica e della ricerca. Utilizza ingredienti come pino, abete, larice, erbe spontanee, burro di malga, formaggi, pesci di fiume e di laghi alpini, selvaggina durante la stagione venatoria e tagli di carne poco valorizzati.

Al Peršéf offre diversi percorsi gastronomici, come “Liberamente”, un menu a mano libera dello chef, “Genesi”, un menu vegetariano di 10 portate, e “Habitat”, un menu con carne e pesce. Lo chef non segue particolari tendenze, ma si concentra su una cucina vera e sincera, consapevole delle proprie origini. La sostenibilità è un tema importante per lui, e ritiene che una cucina sostenibile sia una cucina che prima di tutto ha dei valori e una filosofia condivisa con i propri collaboratori, rappresentata dal rispetto degli ingredienti e soprattutto delle persone.

L’evento Milano–Cortina 2026 sarà una vetrina internazionale per la ristorazione locale, e Al Peršéf vorrà raccontare la propria cucina e il proprio patrimonio culturale. Lo chef vorrebbe portare all’evento il concetto di “primordiale”, rappresentato dal piatto d’eccellenza della Valtellina, il pizzocchero. Il ristorante è proiettato nel futuro, con l’obiettivo di salvaguardare la Livigno di una volta e di raccontare storie del passato, del presente e del futuro del territorio attraverso il cibo.