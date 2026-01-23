12.4 C
Cucina di Cortina d'Ampezzo

Cucina di Cortina d'Ampezzo

Manca poco all’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che si svolgeranno in quattro zone geografiche principali e attireranno numerosi turisti. Durante il soggiorno, sarà possibile scoprire la cucina locale, in particolare il piatto tipico di Cortina d’Ampezzo.

Cortina d’Ampezzo si trova nel Veneto, in provincia di Belluno, e ospiterà le discipline dello sci alpino femminile, il bob, lo skeleton e il curling, oltre ad alcune discipline paralimpiche. Tra una gara e l’altra, sarà possibile rifocillarsi con il piatto tipico di Cortina d’Ampezzo: i casunziei all’ampezzana.

I casunziei sono dei ravioli a mezza luna fatti con la pasta all’uovo tirata molto fina, e farciti con patate, barbabietole rosse e rape. Il piatto viene chiuso con un condimento abbondante di burro fuso, formaggio grattugiato e con una spolverata di semi di papavero. Hanno un sapore agrodolce e sono perfetti per ritrovare energie dopo una giornata al freddo.

I casunziei all’ampezzana non sono l’unico piatto che si può assaggiare a Cortina. La cucina del posto offre altre prelibatezze, come i canederli, preparati con speck e formaggio, e gli spatzle, gnocchetti verdi a base di spinaci tipici delle Dolomiti. Sul versante dei secondi, non manca mai la polenta, accompagnata da selvaggina di bosco come il capriolo, il cinghiale e il cervo. Sono consigliati anche il pastin, impasto di carne speziato simile alla salsiccia, e il gulaschsuppe, zuppa tradizionale di carne e patate. Tra i dolci, si possono assaggiare le fartaies, fritelle dolci locali, e la torta rustica al grano saraceno e mirtilli rossi.

