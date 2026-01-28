Cucina di Cagliari

12.6 C
Cagliari, una città di collina e di porto, è caratterizzata da un ritmo quotidiano unico, dove ogni quartiere ha la sua voce e il suo passo. La zona vecchia di Castello si intreccia con vicoli stretti e bastioni antichi, mentre la Marina e il mercato di San Benedetto pulsano di fermento. Il mercato di San Benedetto è il cuore pulsante della città, dove si trovano banchi di pesce fresco, cassette di frutta e verdura, e dove si può assaggiare un’oliva e discutere del pescato del giorno con il pescivendolo.

La cucina cagliaritana riflette il connubio di terra e mare, di tradizione e praticità, e i piatti nascono da ingredienti semplici ma portano con sé storie precise. Tra i piatti tipici di Cagliari ci sono il pane frattau, una sorta di lasagna a base di pane carasau, la fregola con vongole e arselle, gli spaghetti con i ricci di mare, i culurgiones, ravioli ripieni di patate, pecorino e menta, e la burrida, un piatto a base di gattuccio.

Altri piatti tradizionali sono la panada, un tortino salato di origine iberica e araba, gli anemoni di mare fritti, la carne di cavallo, utilizzata in diversi piatti come bistecche e stufati, e le seadas, un dolce tradizionale sardo a base di formaggio locale e scorza di limone, fritto e cosparso di miele. La cucina cagliaritana è semplice ma ricca di gusto, grazie all’uso di ingredienti freschi e locali, spesso provenienti direttamente dai mercati cittadini.

