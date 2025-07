Cucina della nonna a Roma: il viaggio di Rosina tra tradizioni

La riscoperta della cucina tradizionale è un fenomeno che continua a catturare l’interesse di molti. Nel cuore di Roma, il ristorante Rosina si distingue per la sua dedizione alla cucina casalinga, portando in tavola piatti che raccontano storie di famiglia e di tradizione.

Rosina è guidata dallo chef Gianmarco Iorio, proveniente da una famiglia di cuochi, con una nonna calabrese che ha influenzato profondamente il suo approccio culinario. Dotato di anni di esperienza in ristoranti di alto livello, Iorio ha creato un ambiente accogliente che riflette i sapori delle diverse regioni italiane. Infatti, il menu non si limita solo al Lazio, ma abbraccia le tradizioni di Calabria, Sardegna e Abruzzo, valorizzando i ricordi delle cucine familiari dei membri del team.

Il ristorante offre un menu stagionale che include piatti iconici come la polpetta di genovese, la pizzetta con lingua di manzo e i famosi ravioli della nonna Rosina, tutti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità provenienti da produttori locali. Tra i piatti della tradizione, spiccano le polpette al sugo, il pollo alla cacciatora e il risotto con ossobuco.

In un’epoca in cui il cibo da strada sta diventando sempre più popolare, Rosina ha anche saputo adattarsi, proponendo specialità come il wrap con ragù di pecora. La comunicazione del locale è altrettanto originale, con frasi allegre che richiamano la saggezza delle nonne, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente per i clienti.

Situato in Vicolo delle Grotte, Rosina offre un’esperienza culinaria che unisce tradizione e innovazione, accogliendo un pubblico variegato, dai romani ai turisti di passaggio.