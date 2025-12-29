12.8 C
Cucina del Sud: storie e sapori di Calabria e Campania

Il cibo non è solo nutrimento, ma anche linguaggio, storia e collante sociale. Nell’area del Sud che unisce Calabria e Campania, la cucina tradizionale è un universo di significati che intreccia identità, ritualità e relazioni umane. La nuova puntata di “Dentro la Notizia” esplora i sapori e le storie dietro i piatti che segnano le feste, le stagioni e le famiglie, tracciando punti di contatto e differenze tra due grandi tradizioni gastronomiche del Mezzogiorno.

Rosario Branda, coordinatore per la Calabria dell’Accademia Italiana della Cucina, sottolinea come la cucina italiana rappresenti un patrimonio vivo da trasmettere alle nuove generazioni, un sistema di saperi, gesti conviviali, tecniche di lavorazione e rituali alimentari che raccontano stili di vita, relazioni sociali e rispetto per la biodiversità territoriale. La Calabria è parte integrante di questo tessuto culturale con piatti, vini e prodotti tradizionali che incarnano identità locale, sostenibilità e memoria collettiva.

Il giornalista Andrea Papaccio Napoletano riflette sul Natale nel Sud Italia come pratica sociale prima che festiva, dove la tavola emerge come gesto politico e comunitario. La preparazione e la condivisione del capitone o di altre pietanze tradizionali non sono solo riti festivi, ma atti di resistenza culturale e sociale, modi di riaffermare legami in contesti segnati da povertà, migrazioni e assenze.

Durante la puntata si analizzeranno come piatti e usanze, dalle tredici portate natalizie calabresi ai piatti della tradizione campana, si configurino come marcatori identitari e sociali, espressioni di convivialità, memoria familiare e patrimonio culturale condiviso. Il ruolo della cucina sarà considerato non solo come patrimonio gastronomico, ma come pratica sociale che intreccia generazioni e territori. L’appuntamento è alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand su LaC Play.

