Cucina del Po di Michel Marchi

L’autore Michel Marchi si presenta con umiltà, affermando di non essere un cuoco, uno chef o uno scrittore, ma il suo libro “Un Sindaco in cucina” racconta una storia diversa. Il libro è stato presentato presso la Sala Consiliare di Gerre de’ Caprioli, con la partecipazione di Silvia Giovanna Galli e Alberto Branca.

Marchi spiega di aver voluto creare un libro che non fosse solo un ricettario, ma un racconto che unisce cibo, memoria e identità. Il libro non è diviso per portate, ma per momenti, passioni e luoghi del cuore, con ogni sezione che racconta un pezzo della sua storia personale.

Il fiume Po è il punto di partenza del libro, con un intero capitolo dedicato al territorio e ai piatti tipici locali, come il lucioperca. Marchi dichiara di amare il pesce locale e dedica un ampio ricettario al lucioperca, con ricette come il pesce cotto nell’argilla del Po.

Un’altra ricetta che sta a cuore a Marchi è quella dei fagioli con le cotiche, un piatto che rappresenta una sorta di dogma per lui. Il libro è anche un omaggio alla sua terra e alla sua famiglia, con piatti dimenticati come il “riso e polmoni” e il “re maiale”.

Marchi è anche un viaggiatore e la sua cucina è contaminata dalle esperienze raccolte nel mondo, come l’amore per le cucine nordiche e il pesce del Mar Baltico. Un intero capitolo è dedicato alle nutrie, con ricette concrete per prepararle.

Il libro si chiude con un elogio alla cipolla, un ingrediente che rappresenta la sua firma, e un invito a essere onesti con il nostro passato alimentare. Marchi critica la ristorazione locale per aver trascurato i tesori del fiume e afferma che la cultura senza la componente del cibo è una cultura a metà.

Il libro “Un Sindaco in cucina” è già disponibile sul sito delle edizioni “Scatole Parlanti” e sarà disponibile nelle librerie dal prossimo mese. Tra le ricette presenti nel libro ci sono i tortelli ripieni di lucioperca, il filetto di lucioperca cotto nell’argilla del Po, il gran fritto di fiume e la nutria alla birra o in agrodolce.

