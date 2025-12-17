Cucina del Friuli

14.1 C
Il libro “Carnia, la mia terra” racconta la memoria gastronomica di un territorio forte e schietto, attraverso un viaggio che ha al centro il Friuli e si allarga ai territori limitrofi. L’autore, Fulvio De Santa, apre idealmente il suo “baule” fatto di ricordi, profumi e gesti tramandati, offrendo un’esplorazione che cerca l’autenticità e non l’esotico.

Il cuore del volume è un percorso golosissimo e ordinato, composto da sessanta ricette raccolte in sedici menu tematici, pensati come capitoli autonomi. Le preparazioni diventano pretesto e materia narrativa, portando con sé un modo di stare al mondo, un ritmo stagionale, una ricorrenza, un’idea di casa. Cucinare, in queste pagine, significa anche conservare la tradizione, non con rigidità, ma con la consapevolezza che la tradizione è viva solo se continua a parlare alle persone di oggi.

Il libro contiene anche contributi di grandi autori, tra cui Mario Rigoni Stern, Dino Coltro ed Elio Bartolini, che intrecciano parole, ricordi e piccole storie agli ingredienti e ai gesti della cucina. Il risultato è un mosaico intimo e collettivo, dove il cibo è cultura materiale e affetto, occasione di condivisione, cura, legame. “Carnia, la mia terra” è un invito a rimettere le mani in pasta e a riconoscersi in una comunità di sapori. Il libro sarà in edicola dal 18 dicembre con Il Messaggero Veneto al prezzo di 11,90 euro.

