Cucina Creativa: 10 Ricette Facili e Veloci da Provare!

Fiuggi si sta affermando come una meta di eccellenza per il turismo di eventi, attirando professionisti del settore MICE. Attualmente, gli hotel Ambasciatori e Silva Splendid ospitano la 34ª Convention annuale di MPI Italia Chapter, la principale associazione mondiale per i professionisti dei congressi e delle conferenze. Questo incontro segna un’importante fase di crescita per Fiuggi, che ha saputo diventare un punto di riferimento nel panorama degli eventi internazionali.

Il sindaco Alioska Baccarini ha sottolineato il ruolo cruciale della collaborazione tra pubblico e privato nella trasformazione della città, che ora si posiziona in modo significativo nel settore del turismo esperienziale e congressuale. Ha ringraziato partner come il dott. Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio, per il supporto nel rafforzare la strategia turistica di Fiuggi.

Tra gli ospiti della convention era presente anche Andrea Prevosti, direttore del Palazzo Fiuggi, struttura recentemente riportata al prestigio internazionale grazie all’impegno di Lorenzo Giannuzzi. Il Palazzo dei Congressi, ora Fiuggi Centro Congressi & Eventi, rappresenta un ulteriore importante sviluppo nella capitale congressuale della regione, gestito dal noto operatore fieristico Italian Exhibition Group.

Un’altra novità significativa è l’ingresso nel capitale di Acqua e Terme Fiuggi di Leonardo Maria Del Vecchio, che promette di rilanciare le celebri sorgenti termali della città. Un progetto di riqualificazione delle strutture termali è previsto per settembre, segnando un momento cruciale per l’economia locale.

Fiuggi continua a evolversi come una delle destinazioni più dinamiche del centro Italia, puntando su qualità, innovazione e valorizzazione del territorio per attrarre turisti e investimenti.