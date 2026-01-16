Cucina contadina a Roma

A Roma, nel quartiere Prati, è stato aperto CAMPO, un nuovo progetto di osteria moderna ispirata alla cucina contadina italiana. Il nome “CAMPO” racconta l’anima agricola del progetto, che vuole riportare in tavola i piatti di famiglia e i sapori di una volta, con una sensibilità contemporanea e una rigorosa attenzione alla qualità delle materie prime.

L’ambiente è caratterizzato da un grande dehors circondato dal verde e un interno essenziale e luminoso, con materiali naturali e tonalità morbide del grigio. Il menu esprime l’idea di “cucina emotiva”, con preparazioni essenziali per piatti semplici ma non banali, come il “campo di verdura” con ortaggi stagionali, antipasti dell’Italia popolare e primi che fondono memoria e tecnica.

I secondi sono guidati dalla materia prima, con piatti come la Tomahawk di pecora con puntarelle e il brasato di manzo al fondo bruno. Il percorso si chiude con un carrello dei dolci e una selezione di formaggi. La cucina è guidata da Mattia Chendi, che vuole creare una cucina “che ascolta la terra” con gesti misurati, sapori riconoscibili e rispetto delle materie prime.

La selezione degli ingredienti è uno dei pilastri del progetto, con realtà eccellenti del panorama agricolo e artigianale italiano. La carta dei vini accompagna la cucina con equilibrio e autenticità. CAMPO nasce come un luogo dove mangiare bene a prezzi onesti, ritrovando il piacere dei piatti condivisi e del tempo dedicato alla tavola. Il prezzo medio è di 45 euro a persona, vini esclusi.