Cucina con Cocomero: ricette per sostenere Gaza con amore

Un nuovo progetto editoriale si propone di unire gastronomia e solidarietà. Il libro di ricette “Cocomero & Friends” è stato creato da un gruppo di foodblogger italiane con l’intento di raccogliere fondi a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza, colpita da conflitti e sfollamenti.

L’ebook offre 59 ricette esclusivamente vegetali e si arricchisce di articoli, saggi, testimonianze, illustrazioni e fumetti, per un totale di oltre 200 pagine. La pubblicazione è frutto della collaborazione di 76 esperti, tra chef, giornalisti e illustratori, provenienti da dieci nazioni. Tra i contributori ci sono lo chef palestinese Sami Tamimi, la chef stellata Chiara Pavan e alcuni finalisti di MasterChef come Irene Volpe e Carmine Gorrasi. La copertina è stata realizzata dall’artista palestinese Reem Alsayed.

Per ottenere l’ebook, che viene considerato molto più di un semplice libro di ricette, è richiesta una donazione minima di 5 euro. I fondi raccolti sono destinati a diverse realtà locali, tra cui famiglie in difficoltà, la parrocchia ortodossa di San Porfirio e due associazioni italiane operanti a Gaza. Le promotrici del progetto hanno selezionato con attenzione i beneficiari, assicurandosi che ogni famiglia abbia la libertà di decidere come utilizzare il denaro, che può andare a coprire beni di prima necessità o spese per l’uscita dalla regione.

Per ulteriori informazioni su come contribuire e sostenere questa iniziativa, è possibile visitare il sito del progetto Cocomero.