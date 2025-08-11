Cucina cilentana: tradizioni e sapori da riscoprire

Nel cuore del Cilento, la tradizione culinaria si celebra attraverso eventi che uniscono cultura e gastronomia. L’11 agosto, la piazza di Cosentini a Montecorice ospiterà l’apertura dell’edizione 2025 di “Vieni cca, facimo nu cunto”.

La serata, dal titolo “Cucina e tradizioni nel Cilento antico”, offrirà un’analisi approfondita della cucina locale attraverso contributi di esperti. L’antropologo Antonio Severino, in collaborazione con il medico Nicola Tarallo, esploreranno l’importanza del cibo nel contesto socio-antropologico e nelle tradizioni del territorio, mentre membri dell’Associazione Euphória condivideranno le loro ricerche sulle usanze culinarie cilentane.

Gli organizzatori sottolineano come la cucina sia un elemento culturale fondamentale, legato a momenti di vita sociale e festiva, con piatti tipici associati a specifici eventi dell’anno. Un’interazione significativa con gli anziani del paese arricchirà la serata, permettendo di raccogliere storie e tradizioni orali.

Per allietare il pubblico, il Coro Euphória e il musicista Al-Maranca apporteranno un tocco musicale all’evento. Un momento speciale sarà dedicato alla presentazione della seconda edizione dell’evento “‘A Zita – Scene da un matrimonio di una volta”, prevista per il 20 agosto, con nuove scene e personaggi. Durante questa presentazione, sarà esposto un abito d’epoca degli Anni Cinquanta, il cui significato sarà raccontato dal figlio della sposa che lo ha indossato.

L’appuntamento è per le 21:00 di lunedì 11 agosto, un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nella gastronomia cilentana.