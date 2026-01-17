Cucina cilentana a Milano

A Milano, l’area del Cilento sta lentamente conquistando spazio e identità, ritagliandosi un posto riconoscibile accanto alle più diffuse cucine napoletana e pugliese. Il Cilento porta con sé una gastronomia fatta di legumi, antiche varietà di grano, conserve, pesce azzurro, olio e una cucina domestica, concreta, mai gridata.

In questo contesto s’inserisce Leucosia Bistrot, nuova apertura in Via Podgora 14, un piccolo locale che racconta il territorio attraverso piatti essenziali e fedeli alla tradizione. Dietro Leucosia c’è Danjo Zicca, originario di Policastro nel Cilento, che dopo gli studi alberghieri e una passione coltivata fin da giovanissimo, ha deciso di trasferirsi a Milano in cerca di opportunità più ampie, portando con sé la storia gastronomica della sua terra.

Il nome del bistrot è un omaggio a Leucosia, la sirena della mitologia locale, simbolo del legame profondo con il territorio. Il locale si trova in Via Podgora, in un ex bar trasformato, con pochi metri quadrati, una zona bar all’ingresso, un soppalco e appena 20 coperti. In cucina c’è Danjo, affiancato da un piccolo team, in un progetto dove proprietà e cucina coincidono.

Il menu è interamente cilentano e costruito attorno a materie prime selezionate da piccole aziende locali. Si parte dagli antipasti con il tagliere cilentano, le alici marinate, e le polpette di patate di Nonna Uccia. Nei primi trovano spazio le lagane e ceci, i cavatelli al pomodoro e la zuppa di legumi. Tra i secondi spiccano le alici ripiene alla cilentana, la parmigiana, i polipetti affogati, il caciocavallo al tegamino e la mozzarella di bufala cilentana.

Il pane è fatto in casa, la selezione di vini è tutta cilentana, i cocktail pochi e mirati da consumare anche all’aperitivo. Leucosia è anche colazione con croissant, piccola pasticceria e crostate fatte in casa ai fichi e noci o i fichiti: fichi avvolti nel miele preparati secondo un’antica ricetta di famiglia. Alcuni prodotti possono essere acquistati direttamente nel bistrot.