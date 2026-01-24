12.3 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Cucina

Cucina caraibica a Montreal

Da stranotizie
Cucina caraibica a Montreal

Il libro “Not a cookbook” dell’artista canadese Robby Reis è un’opera unica che combina fotografia, cucina e storie personali. La copertina del libro ricorda quella del disco “3 feet high and rising” dei De La Soul e, sfogliandolo, si scopre che non è un libro di ricette o di fotografia tradizionale, ma piuttosto un progetto che fonde insieme diversi elementi per creare qualcosa di fresco.

Il libro si concentra sulla storia di Lee-Anne Millaire Lafleur e Ralph Alerte, moglie e marito proprietari del ristorante “Palme” a Montreal, che celebrano la loro eredità caraibica. L’autore ha scoperto il loro straordinario spirito imprenditoriale e un’etica del lavoro che gli ha ricordato i suoi nonni portoghesi, immigrati a Montreal. Il libro mette al centro la storia di queste due persone e del loro ristorante, mostrando come la cucina possa essere un legame diretto con la terra di origine e un ponte che collega famiglia e cultura.

Il progetto di Reis è stato sviluppato attraverso il Magnum Photo Long Term Mentorship Program con i fotografi Susan Meiselas e Matt Black e è ora pubblicato dalla casa editrice californiana TWB Books. Il libro è un’esplosione di colori, con fotografie, testi e collage che si addensano sulle pagine come strati di una lasagna. I testi scritti a macchina entrano dentro le foto stesse, creando nuove forme e offrono ricette di famiglia e aneddoti umoristici.

Il libro racconta storie periferiche di razzismo, attivismo e del lavoro emotivo necessario per costruire e proteggere qualcosa di condiviso e sacro. In città sempre più determinate dalla gentrificazione, i luoghi dove la cucina è comunità e un ponte tra le persone diventano oasi nel deserto urbano. “Not a cookbook” è un libro fotografico che sfuma il confine tra documentario e arte, dove la fotografia è dosata in parti uguali ad altri elementi come i colori o i testi.

Articolo precedente
Meloni: “Nobel per la pace a Trump?”
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.