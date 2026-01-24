Cucina caraibica a Montreal

Il libro “Not a cookbook” dell’artista canadese Robby Reis è un’opera unica che combina fotografia, cucina e storie personali. La copertina del libro ricorda quella del disco “3 feet high and rising” dei De La Soul e, sfogliandolo, si scopre che non è un libro di ricette o di fotografia tradizionale, ma piuttosto un progetto che fonde insieme diversi elementi per creare qualcosa di fresco.

Il libro si concentra sulla storia di Lee-Anne Millaire Lafleur e Ralph Alerte, moglie e marito proprietari del ristorante “Palme” a Montreal, che celebrano la loro eredità caraibica. L’autore ha scoperto il loro straordinario spirito imprenditoriale e un’etica del lavoro che gli ha ricordato i suoi nonni portoghesi, immigrati a Montreal. Il libro mette al centro la storia di queste due persone e del loro ristorante, mostrando come la cucina possa essere un legame diretto con la terra di origine e un ponte che collega famiglia e cultura.

Il progetto di Reis è stato sviluppato attraverso il Magnum Photo Long Term Mentorship Program con i fotografi Susan Meiselas e Matt Black e è ora pubblicato dalla casa editrice californiana TWB Books. Il libro è un’esplosione di colori, con fotografie, testi e collage che si addensano sulle pagine come strati di una lasagna. I testi scritti a macchina entrano dentro le foto stesse, creando nuove forme e offrono ricette di famiglia e aneddoti umoristici.

Il libro racconta storie periferiche di razzismo, attivismo e del lavoro emotivo necessario per costruire e proteggere qualcosa di condiviso e sacro. In città sempre più determinate dalla gentrificazione, i luoghi dove la cucina è comunità e un ponte tra le persone diventano oasi nel deserto urbano. “Not a cookbook” è un libro fotografico che sfuma il confine tra documentario e arte, dove la fotografia è dosata in parti uguali ad altri elementi come i colori o i testi.