Cucina bresciana in gara con Chef per una Notte

L’istituto Vincenzo Dandolo di Bargano di Corzano è noto per i suoi progetti speciali, come il laboratorio di cucina dedicato agli studenti con disabilità e la partecipazione alla challenge nazionale tra scuole alberghiere. Questo istituto sarà il primo a partecipare alla terza “school edition” di Chef per una Notte, che andrà in onda su Teletutto condotta da Clara Camplani e Davide Briosi.

Gli studenti dell’istituto, accompagnati dai professori Roberto Ruotolo, Luciano Annunziata e Carmine Nappi, prepareranno due finger food con i prodotti di Centrale del Latte di Brescia, con la consulenza della chef Arianna Gatti del ristorante Forme di Brescia. Il professor Ruotolo afferma che questo progetto fa bene all’istituto e ai suoi studenti, poiché è un’attività extracurricolare che coinvolge tutti e consente di trasmettere ai ragazzi nuove competenze.

L’istituto è anche impegnato in altri progetti, come il laboratorio di cucina inclusivo per ragazzi con disabilità, dove gli studenti realizzano preparazioni come crostate, biscotti e piccoli lievitati. Sono in corso le pratiche burocratiche per la vendita di questi prodotti confezionati, che potrebbe iniziare già a febbraio. Un altro progetto è il “CombiGuru Challenge”, organizzato dall’azienda produttrice di forni professionali Unox di Padova, dove gli studenti si sfidano tra loro e la scuola vincitrice si aggiudica un forno professionale.

Per la puntata di Chef per una Notte, due alunni di cucina e due alunni di sala dell’istituto Dandolo parteciperanno alla prova, utilizzando la panna e il mascarpone della Centrale del Latte per creare finger food, forse anche qualcosa di dolce, considerando che la puntata andrà in onda la sera di San Valentino. La novità del finger food è piaciuta molto agli insegnanti, anche in prospettiva di servizio in sala, e rappresenta un’ottima opportunità didattica per gli studenti.