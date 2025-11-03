19.3 C
Cucina bolognese: ricette e storie di Casa Zanarini

Da stranotizie
Cucina bolognese: ricette e storie di Casa Zanarini

Pendragon ha pubblicato “A cena da Giorgio”, un libro di Francesca Zanarini che raccoglie ricette del padre Giorgio, insieme a ricordi e immagini di famiglia. La storia della famiglia Zanarini è legata a doppio filo alla tradizione bolognese e al loro famoso Bar pasticceria Zanarini, un luogo simbolo che si affacciava su piazza Galvani.

Oltre al bar di Bologna, i Zanarini gestivano oltre venti esercizi in tutta la regione e l’hotel a Riccione, un’attività che la famiglia ha portato avanti per anni. Enrico e poi Giorgio sono stati i protagonisti di questa impresa, trasformando l’accoglienza in un vero e proprio stile di vita.

Il libro di Francesca, descritto dalla casa editrice come un “viaggio affettuoso tra i sapori e le storie” di Casa Zanarini, esplora gli anni passati tra Bologna e Riccione, mettendo in luce la passione di Giorgio per la cucina e i suoi ospiti illustri. A Sydney, Giorgio ha intrapreso una nuova avventura, mentre Francesca è rimasta a Bologna.

Il Bar Zanarini, gestito dalla famiglia dal 1930 al 1963, è diventato un luogo molto apprezzato dove il caffè era un rituale. Dopo la vendita, la gestione è cambiata diverse volte, ma recentemente è tornata a livelli eccellenti grazie alla direzione di Antoniazzi e Francesco.

Nel locale si sono susseguiti volti noti del mondo dell’arte e dello spettacolo, alcuni dei quali sono immortalati nel libro con ricette dedicate, come quelle per Alida Chelli, Ugo Tognazzi e Renato Rascel. Francesca Zanarini, che ha dedicato la sua vita alla moda, ha deciso di raccontare la sua storia familiare, mettendo sempre al primo posto la sua famiglia.

