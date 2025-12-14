Cucina beneventana: miti e leggende

Benevento è una città che attrae turisti da tutte le regioni, soprattutto durante il periodo natalizio, grazie ai suoi miti e leggende. Maria Scarinzi, antropologa del Museo Janua, afferma che la leggenda delle streghe di Benevento continua ad affascinare e che la cucina tipica locale è un’importante attrattiva per i visitatori.

Il museo Janua ha registrato il tutto esaurito nel fine settimana, con arrivi da tutte le regioni, in particolare dalla Puglia. Secondo Scarinzi, il periodo natalizio ha premiato il museo e il mondo magico che lo contraddistingue. Il museo è pieno e i weekend sono completamente prenotati. Una caratteristica interessante è la presenza di molti visitatori over 65, che sono considerati testimoni della memoria.

I gruppi organizzati sono numerosi e la curiosità per la cucina tipica beneventana è alta, in particolare per il cardone. Cristina Corrado, guida di Janua, conferma che il piatto tipico di Benevento è richiesto soprattutto durante il periodo natalizio. La cucina italiana, con le sue ricette e tradizioni, continua ad affascinare i visitatori di tutte le età.